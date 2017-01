Dois jovens são presos e dois são apreendidos por tentativa de furto na zona leste de São José

Home

- 08:35

Daniela Santos

São José dos Campos



Dois jovens foram presos e dois adolescentes apreendidos por tentativa de furto a uma residência no Jardim Pararangaba, região leste de São José dos Campos.



De acordo com a Polícia Militar, dois desses criminosos foram flagrados tentando pular o muro de uma casa e imediatamente abordados. No interior de uma casa vizinha foram encontrados mais dois. Com o quarteto foram localizados um revólver calibre 32, um simulacro de pistola e pertences de vítimas.



Todos foram encaminhados à delegacia para registrar a ocorrência, sendo que E.R.M. e W.S.S, ambos de 18 anos, foram presos por roubo em flagrante e ato infracional. A.S.S. e E.V.C, de 17 anos, foram encaminhados à Fundação Casa.