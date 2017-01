Diniz diz ter herdado prefeitura de Caçapava com dívidas

Home

- 06:52

Redação

Caçapava

O prefeito de Caçapava, Fernando Diniz (PV), reclamou ontem da situação financeira deixada por seu antecessor, Henrique Rinco (PSDB). O tucano foi derrotado na tentativa de reeleição no ano passado.

De acordo com o novo prefeito, órgãos da administração estão endividados e a estrutura dos equipamentos, sucateadas. “Recebemos a administração com dívidas de R$ 5,6 milhões com INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e ainda a Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Municipio de Caçapava) com dívidas de R$ 3,5 milhões com fornecedores”, declarou.

Outra queixa é com relação aos contratos sem renovação, que paralisaram atendimentos importantes aos moradores da cidade. “Foram ainda retirados do orçamento R$ 22 milhões para pagar precatório num momento de diminuição da arrecadação. Temos ainda muitos veículos parados por falta de manutenção e estoque de material zerado em diversas áreas”, criticou.

“O recurso deixado em caixa não se destina a cobrir essas despesas pois são de verbas vinculadas. Vamos em frente com trabalho e fé”, completou o prefeito. Fernando Diniz foi a grande surpresa da eleição em Caçapava em 2016. O candidato verde desbancou Rinco e o ex-prefeito Carlos Vilela. Diniz obteve 41,29 % dos votos válidos na cidade.

Outro lado. Procurado pela reportagem de O VALE, na tarde de ontem, o ex-prefeito de Caçapava Henrique Rinco não foi encontrado para comentar as críticas de seu adversário.