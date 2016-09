DIG prende investigado por roubos e homicídio em São José

Home

São José dos Campos



Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José dos Campos prenderam na manhã desta terça-feira (6) um suspeito de uma série de roubos e um homicídio na região do Jardim São José 2.



Por volta das 6h, a divisão de homicídios cumpriu mandado de prisão ao suspeito G.R.M., de 23 anos. Ele reside no bairro Jardim São José 2, conhecido como 'CDD', em referência ao filme Cidade de Deus, e um dos principais focos do tráfico na cidade.



Os crimes cometidos pelo preso aconteceram na zona leste. A cidade é a segunda com maior número de homicídios no interior de São Paulo, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado.