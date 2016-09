DIG faz operação em busca de assassinos de guarda municipal

Home

São José dos Campos

Em busca dos assassinos do guarda municipal morto na última quarta-feira (7), a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José dos Campos iniciou uma operação 'abafa' na região norte da cidade.



Hoje, um dos suspeitos de cometer o crime foi detido em sua residência no bairro Altos de Santana, por volta das 11h. De acordo com a DIG, o flagrante foi realizado mediante uma denúncia anônima. O suspeito tinha acabado de fazer 18 anos, e com ele foram encontrados, além de oito buchas de maconha, R$ 1.009 em dinheiro.



Ele foi preso por tráfico de drogas e, de acordo com a Polícia Civil, negou que tenha qualquer participação na morte do Guarda. "Ele é um dos suspeitos. Ainda temos diversos nomes para investigar", afirmou nesta tarde o chefe do setor de homicídios da DIG, o investigador Alexandre Pereira da Silva.



Crime. O Guarda Civil Municipal Ricardo da Silva Camargo, de 42 anos, foi executado a tiros no Parque da Cidade na madrugada de quinta-feira. Camargo, que estava há 16 anos na corporação, fazia ronda no Parque da Cidade e foi morto por bandidos que tentavam invadir a base da Guarda.



A prefeitura cedeu à Polícia Civil imagens registradas pelas câmeras de segurança instaladas próximo ao local do crime. Camargo foi enterrado na manhã da última sexta-feira.