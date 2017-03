DIG divulga novo 'Top 10' dos mais procurados de São José

Home

Polícia Civil revela lista dos criminosos mais procurados da cidade, com objetivo de obter pistas que levem à captura deles

Danilo Alvim

São José dos Campos

Após a prisão de 7 dos 10 mais procurados de São José dos Campos, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil divulgou uma lista com novos integrantes foragidos.

O ‘Top10’ ainda é encabeçado por Lucas de Lima Pinto, conhecido como Matador de Corretora, principal suspeito de atear fogo na corretora de imóveis Valeria Castro em fevereiro de 2015. Também continuam na mira da polícia André Rodolfo Ribeiro Gaspar, procurado por homicídio, e Erick Luiz Martine, por latrocínio.

Além dos três remanescentes, a nova classificação ganhou mais sete integrantes com mandados de prisão decretados. Quem puxa a fila dos novatos é Thiago de Oliveira Craveiro, conhecido como ‘troca tiros’, procurado por homicídio. Ele assumiu a quarta posição da lista, que é seguida pelo quinto colocado Richard Faria e Silva, também procurado por homicídio. Em sexto e sétimo da lista aparecem Guilherme Martins Ribeiro e Carlos André Soares de Santana, ambos também procurados pelos crimes de homicídios.

Procurado por roubo a banco e explosão à caixas eletrônicos, Izequias Ianziloti figura em oitavo na classificação, que tem Bruno Augusto Arruda Prado Dias, procurado por tráfico internacional de entorpecentes em nono colocado e Fabiano Simões Cordeiro, procurado por latrocínio fechando o ‘Top 10’ dos mais procurados de São José.

“A periculosidade do crime é prioridade na ordem dos mais procurados. O segundo critério é o tempo que está foragido”, disse o chefe do setor de homicídios da DIG, Alexandre Pereira da Silva. De acordo com ele, a divulgação da lista para os moradores é extremamente importante para facilitar o trabalho de investigação da Polícia Civil.

“Uma vez que o povo tem acesso a informação, as denuncias vão surgir. Muitos dos procurados andam com documentos falsos e se afastam, os sete presos da lista anterior são exemplos. Se não divulgamos fica difícil. É uma forma das pessoas informarem a polícia sobre a localização dos procurados”, disse o investigador.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode ser denunciada pelo celular da DIG, (12) 997096427. Não é necessário identificar-se.

Polícia prende sete dos dez procurados em oito meses

Em menos de um ano a equipe de investigadores da Polícia Civil prendeu 7 da lista dos 10 mais procurados de São José dos Campos, desenvolvida pela equipe de investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade em julho do ano passado.

O último deles foi um dos comandantes do tráfico da zona leste da cidade, Jackson Fonseca Ribeiro, conhecido como 'Jakão', um dos homens mais perigosos do Estado, segundo o setor de inteligência da DIG. E tinha mandados de prisão por homicídio, explosão de caixas eletrônicos e tráfico de drogas. Ele é suspeito de matar um homem em maio do ano passado, no distrito de Eugênio de Melo, em um dos 'fluxos' do funk.

Além dele, já foram presos outros seis nomes do 'Top10' de procurados por homicídios em São José: Linea Pereira Rocha, conhecida como 'Lili Carabina'; João Paulo Gusmão e Francisco Hélio Nobre Sampaio, o 'Helinho', Lucas Andrei Matheus Machado, 'Magrelo'; Vagner Fernando da Cruz, o ‘Peixeiro’, e José Rodrigo de Oliveira Coelho, o 'Digão.