Dez motoristas são multados por embriaguez ao volante em São José

São José dos Campos



Dez motoristas foram multados por embriaguez ao voltante entre a noite desta segunda e a madrugada desta terça-feira (27) em São José.



Durante as blitze, realizadas nas avenidas Cassiano Ricardo e Lineu de Moura, na zona oeste da cidade, foram aplicados 200 testes de bafômetro.



Nove condutores foram autuados por embriaguez e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.



Um motorista foi autuado por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro e receberá as mesmas penalidades dos demais multados.



Ação integrada. Lançado no Carnaval de 2013, o Programa Direção Segura integra equipes do Detran.SP, das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Pela Lei Seca, todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa é dobrado.