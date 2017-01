Devido à crise, Felício mantém São José sem Carnaval

Home

Novo prefeito afirmou que prioridade é reduzir gastos, e que por isso não é o momento de retomar os desfiles no município

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

No enredo da crise, a ordem é sambar miudinho. O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), vai manter o cancelamento dos desfiles de Carnaval na cidade.

A festa, que ocorria na avenida Teotônio Vilela, foi encerrada no início do governo Carlinhos Almeida (PT).

De acordo com o prefeito, a administração tem outras prioridades no momento. O desfile do bloco Pirô Piraquara, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, será uma das poucas atividades no período. A atração tem 29 anos de tradição.

O feriado da terça-feira de Carnaval vai ocorrer em 28 de fevereiro. “Não vai ter Carnaval. Vamos continuar assim. É uma atitude com o objetivo de reduzir gastos. Neste momento, temos pouco a comemorar e muito a trabalhar. Não é uma boa notícia, mas é o que deve ser feito”, afirmou o prefeito.

Em 2012, último ano dos desfiles, foram repassados às escolas de samba R$ 438 mil. Por falha das agremiações na prestação de contas, o governo Carlinhos decidiu cancelar os festejos em 2013. Existia, por parte de carnavalescos da cidade, a expectativa que os desfiles pudessem ser retomados com a troca de comando no município.

Estrutura. O presidente e fundador da Acadêmicos do Satélite, André Luiz Castro, o Andrezinho do Padre João, considera importante o evento, mas admite que o momento não é propício para sua realização.

Segundo ele, com o cancelamento do Carnaval em 2013, muitas agremiações perderam toda a estrutura, como instrumentos e carros alegóricos. “Neste momento, acho correto [cancelar]. Mas já é preciso iniciar um trabalho de base para o futuro. Se for para fazer meia-boca, melhor não fazer mesmo”, afirmou.

A Acadêmicos do Satélite é uma das exceções. Campeã por 13 vezes em São José dos Campos, ela sobrevive de shows e eventos particulares. Se houvesse desfile carnavalesco neste ano, apenas a Acadêmicos do Satélite e outras três escolas teriam condições de ir à avenida. “Para voltar, todo mundo deveria começar de baixo, como bloco”, disse Andrezinho. “Neste Carnaval, vamos desfilar em Bertioga (SP), fazer um desfile no bairro e, provavelmente, tocar em clubes”, completou o carnavalesco.

A distribuição de verba em 2012 levou em conta o nível das apresentações. Os blocos ganharam R$ 4.000. As escolas do ‘grupo de acesso’ receberam R$ 29 mil. Escolas do ‘especial’ ganharam R$ 37 mil.

Em 2012, escola chegou a desfilar sem bateria

A última edição dos desfiles em São José dos Campos, realizada em 2012, ficou marcada por episódios inusitados. Um dos casos envolveu a escola “Fala Negão”, da Vila Industrial, zona leste da cidade. A agremiação chegou ao extremo de desfilar sem bateria.

Acabou penalizada em 25 pontos e ficou na última colocação entre as quatro participantes do Grupo de Acesso do Carnaval de São José. A verba destinada às escolas saiu dos cofres da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que colocou R$ 438 mil no caixa da Liga das Escolas de Samba, que, por sua vez, ficou responsável por distribuir a verba para as agremiações.

Taubaté. A Câmara de Taubaté aprovou no fim do ano passado o projeto do prefeito Ortiz Junior (PSDB) que repassa R$ 146 mil às agremiações para o Carnaval de 2017. Desse valor, R$ 122,9 mil irão para quatro escolas de samba do município, e R$ 23 mil para cinco blocos carnavalescos da cidade.