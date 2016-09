Desfiles cívicos mudam trânsito de São José e Taubaté

Home

Bruna Gomes

São José dos Campos

Com a comemoração do dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil, algumas vias estarão interditadas em São José e em Taubaté, que serão liberadas logo após os desfiles cívicos.



Em São José, a interdição se dará na Avenida Nelson D'Ávila e Rua 15 de Novembro entre as Ruas Euclides Miragaia e Siqueira Campos. Outro trecho interditado será nas ruas Sebastião Humel e Coronel Monteiro entre a Avenida São José e Rua Vilaça.



O trânsito também estará impedido nas ruas Rubião Júnior, Francisco Paes e Dolzani Ricardo no trecho entre as ruas Humaitá e Floriano Peixoto. Nas ruas César Leite e Salgado Filho, a interdição será entre a Rua Humaitá e Avenida Nelson D'Ávila; Travessa Chico Luiz e Rua 7 de Setembro. A Rua Eugênio Bonadio terá o trânsito interrompido na altura da Avenida Nelson D'Ávila.



Para os atos em Taubaté, o trecho paralelo à cobertura da Av. Professor Walter Thaumaturgo (Av. do Povo) estará interditado, além das transversais da avenida, como Rua Dr. Emilio Winther, Rua Portugal, Rua Benedito Cursino dos Santos e Rua Presidente Getulio Vargas.



Também estarão interditados os cruzamentos com a Rua Dr. Emílio Winther, onde vão acontecer as concentrações para o desfile, com as vias: Rua Claro Gomes, Rua Jocundo Pastorelli, Av. do Povo, Rua do Colégio e Rua Ubatuba. Assim que o desfile encerrar as vias serão liberadas, somente o trecho permanece interditado até o dia 8, quinta-feira, para a desmontagem da estrutura.



Para as rodovias, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que não há expectativas de trânsito nas principais estradas que cortam a RMVale.



Desfiles. Em São José as festividades começam às 8h, com o hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado. O desfile cívico militar será às 9h, na Rua 15 de novembro. Este ano 27 entidades participarão do desfile em São José dos Campos. Entre os grupos que participarão do desfile estão a corporação do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), o clube de jipeiros, escoteiros e os cães pastores. A expectativa é de que aproximadamente 10 mil pessoas acompanhem a comemoração.



Já em Taubaté, as celebrações começarão às 7h, na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, com a revista às tropas, hasteamento das bandeiras e a interpretação do Hino Nacional. Serão 36 entidades que participarão do desfile, entre elas, o Cavex (Comando de Aviação do Exército), Polícia Ambiental, Grupos Escoteiro, Sesi, cinco escolas estaduais e uma particular, além da tradicional Famuta (Fanfarra Municipal de Taubaté). São esperados que de 10.000 a 15.000 pessoas estejam na Avenida do Povo para prestigiar o Desfile Cívico.



Abre e fecha. A Prefeitura de São José vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado. Estarão de plantão ininterrupto os setores de saúde, transportes e segurança. Os hospitais municipais e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) funcionarão normalmente.



No setor de abastecimento, o Mercado Municipal funcionará somente das 7h às 12h. As feiras livres ocorrerão nos locais e dias habituais. A coleta de lixo (comum e seletiva) não terá alterações. O Paço Municipal, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e demais repartições municipais não funcionarão amanhã e reabrirão na quinta-feira, normalmente.



Em Taubaté, a prefeitura informou que só retornará suas atividades na quinta-feira, porém, alguns serviços básicos não serão interrompidos, como o Pronto Socorro Municipal, Unidade de Pronto Atendimento (24h) San Marino, Serviço de Verificação de Óbito, Guarda Municipal e o Serviço de Limpeza Urbana.