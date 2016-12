Descentralizar serviços será desafio em São José

Home

Em oficinas realizadas para confecção do Plano Diretor, moradores cobraram série de medidas para reduzir deslocamento ao centro



Diariamente, São José assiste a um movimento frenético de trabalhadores que saem de suas casas com destino à região central. Essa rotina produz efeitos cada vez mais devastadores no trânsito da cidade.

Mudar essa realidade será o desafio imposto ao prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB), que assume a missão de concluir o Plano Diretor em 2017.

Um diagnóstico dos problemas da cidade já começou a ser elaborado pelo atual governo. Moradores das principais regiões da cidade participaram, entre outubro e novembro, das 12 oficinas realizadas nos bairros.

Descentralizar a oferta de empregos e serviços, criando oportunidades na periferia, foi uma das principais demandas apontadas pela maioria dos 340 participantes. Essa solução diminuiria os deslocamentos com automóveis nos sentidos bairro-centro e centro-bairro. “Ficou evidente a necessidade de mudar o padrão, tornar uma cidade mais compacta”, afirmou o secretário de Planejamento Urbano de São José dos Campos, Pedro Ribeiro.

Audiência. Esses primeiros resultados dos trabalhos de atualização do Plano Diretor de São José foram apresentados pela prefeitura no começo deste mês. Na ocasião, foram apresentados dados preliminares do caderno de diagnóstico do município e as devolutivas das oficinas realizadas. “Fiquei muito satisfeito com o resultado. Foi a primeira experiência desse modelo de oficina na cidade”, disse.

A partir de agora, caberá a Felício dar sequência ao trabalho. O tucano já manifestou interesse em dar sequência ao trabalho iniciado por Carlinhos Almeida (PT).