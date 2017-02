Dentro de casa, Taubaté tenta manter o embalo

Home

Após empate fora, Burro da Central encara o Rio Preto neste domingo no Joaquinzão

Taubaté

O início do Campeonato Paulista da Série A-2 tem sido animador para o Taubaté. Na estreia, apresentou bom futebol e venceu o Mogi Mirim por 2 a 1, em casa, no domingo passado. Depois, na quarta-feira, arrancou empate por 2 a 2 fora de casa contra o forte Oeste de Itápolis depois de estar perdendo por 2 a 0 até aos 21min do segundo tempo.

Agora, neste domingo, o Burro da Central quer manter o embalo. Novamente no estádio Joaquinzão, recebe o Rio Preto, a partir das 10h, pela terceira rodada da competição estadual. Em duas rodadas, os comandados do técnico Evaristo Piza somaram quatro pontos. E agora encaram um time que vem de empate fora de casa contra o Capivariano.

O meia Léo Aro aposta na força da torcida para conseguir mais um triunfo em casa. “Acho que ganhar em casa é primordial pra quem quer alguma coisa no campeonato. Nós sabemos que vai ser um jogo difícil, como todos nessa competição. O Rio Preto ainda não venceu e vai tentar a primeira vitória, mas aqui em casa vai ser muito difícil bater a gente”.

O time. Autor de dois gols nas duas primeiras rodadas, o atacante Caíque vem começando no banco de reservas. Neste domingo, poderá até ganhar uma chance no time titular, que não foi antecipado pelo técnico do Burro da Central.

O meia Rychelly, um dos principais reforços do Taubaté para a temporada, ainda não estreou por conta de uma lesão. Porém, o atleta já está recuperado e, ao menos, vai ficar no banco de reservas contra o Rio Preto. Caso entre como titular, ficaria com a vaga de Cassinho, que começou jogando nas duas partidas.

Ingressos. Os ingressos para a partida deste domingo custam R$ 30 (arquibancada geral), R$ 40 (arquibancada social) e R$ 90 (cadeiras numeradas). Estudantes credenciados, aposentados e professores da rede pública têm direito a meia-entrada.