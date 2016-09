Denise fraga traz ‘galileu galileu’ a São José

Home

Peça encerra 31ª edição do festival de teatro neste domingo, às 20h, no Teatro Municipal

Paula Maria Prado

São José dos Campos

É preciso pequenas revoluções individuais. Ou grandes, que seja. Mas o importante é nunca jogar a toalha. Esse é um dos pontos centrais da peça “Galileu Galileu”, que fecha a 31ª edição do Festivale, neste domingo, em São José. O espetáculo será apresentado no Teatro Municipal, às 21h.

Com Denise Fraga no elenco, a peça de Bertolt Brecht conta a história do físico italiano que, no século 17, defendeu o heliocentrismo e teve de renegar aquilo que realmente acreditava para não ser queimado pela Inquisição.

Em um bate-papo exclusivo com OVALE, Denise, que interpreta o protagonista, fala sobre sua paixão por Brecht, o humor, a libertação pelo conhecimento e a necessidade de não abjulgarmos nada do que cremos. Confira!

Bertolt Brecht.

Eu já tinha lido Brecht no teatro, mas a sua obra não havia me fisgado ainda como aconteceu agora. Na primeira vez que o encenei, eu queria montar uma peça e surgiu “Alma Boa de Setsuan”. E eu fiquei louca por ele.

Brecht traz algo que eu procurava intuitivamente: não é possível divertir e levar alguém a um estado de reflexão. E o humor tem isso. Ele ‘amacia a carne’ e é um exercício do pensamento em si. Mesmo que a piada seja boa, você só ri daquilo que entende. O humor exige inteligência. Quando alguém ri é porque pensou.

E uma das coisas que mais me fascina no autor é a sua crença de que é possível transformar o mundo com a arte. Eu também acredito nisso.

Fina ironia.

Há muitas matizes do humor nessa peça. Há risadas sonoras, mas há uma reação específica da plateia que não é exatamente uma risada. É uma onda sonora. Eu até a batizei como “obrigada por dar palavras para aquilo que eu sinto e não sei verbalizar”. A peça é, para mim, um show de pensamento por meio do humor. As argumentações são sucintas e inteligentes.

Quando contava as pessoas que eu seria Galileu na peça, elas arregalavam os olhos. E a verdade é que eu estava morrendo de medo. Mas, depois, percebi que o texto é superior a isso. Ele consegue ao mesmo que traz um pensamento, transmite a sensação de divertimento, cumpre a função do entretenimento, que é algo que não pode ser esquecido nunca. Brecht sabia que se o cara não fosse pego pelo gogó, não seria possível uma comunicação.

Montagem. A peça original teria umas 4h. Mas o que fizemos foi cortá-la. Não a adaptamos. Nós cortamos. Foi muito difícil porque tudo é interessante, mas uma peça longa afasta o público e eu quero falar com muita gente. Não quero falar com quem conheça Brecht, quero falar com quem não conhece. E cada vez percebo o quanto ele é popular e bem recebido.

Revoluções individuais. Fazendo a peça, tive a certeza de que não se pode jogar a toalha. Muitas vezes temos de nos submeter a condições, a metas, a um esquema cruel de produção por mais livre que esta pareça. E nada é mais terrível do que você ser escravo dessa liberdade. A gente vive muita coisa que pensa: “caramba! Não é isso que quero”. Mas não tem jeito. Eu tenho de me enfiar em um projeto rentável em nome do leite das crianças. E então, aquele outro projeto que faria melhor a humanidade e tem conexão contigo fica na gaveta.

É preciso seguir em frente. O grande problema é que aos poucos, as pessoas vão se perdendo, vamos esbarrando em nossa identidade. Vamos nos acostumando. Então, o que temos de tentar fazer são pequenas revoluções individuais ou grandes. Mas é preciso fazê-las.

E é o que tenho tentado com o meu teatro. Fazer e dizer coisas que eu quero e acredito e podem promover transformações.

Razão humana. Tem uma coisa que digo na peça é que pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. Acrescento ainda que pensar através do humor é um prazer enorme!

A ideia de que o público não quer pensar é balela! Quando você lhe apresenta uma boa história, com humor e leveza, ele alcança um pensamento filosófico. E é isso que o ‘Galileu Galilei’ propõe.

As pessoas precisam entender que a evolução acontece por meio da educação. Não adianta o cara ter tênis e viajar se ele não teve acesso às melhores escolas. Se não mostraram a ele o quando é legal abrir um livro. E que este liberta mais do que qualquer tênis.