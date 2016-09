Denis admite escorregão em gol ao Atlético-PR

Home

- 15:08

Das agências



O goleiro Denis fez uma boa partida na tarde deste domingo, contra o Atlético-PR, segurando o ímpeto ofensivo dos paranaenses durante 80 minutos da partida. Em um lance já na parte final, porém, acabou escorregando, não conseguiu cortar cruzamento feito da direita e viu Pablo completar com o peito para o gol.



- Escorreguei (no gol). Até difícil falar, foi um pecado escorregar - lamentou o arqueiro, que salvou a equipe tricolor em duas ocasiões no primeiro tempo, parando forte cabeçada do zagueiro Thiago Heleno, quase na pequena área, e depois espalmando chute forte de Pablo, de fora da área.



- Ainda assim, escorregando, consegui relar na bola, mas infelizmente não consegui fazer a defesa. Não merecíamos perder. Vamos trabalhar, tem de pensar no próximo jogo - apontou o jogador, que ainda viu de camarote uma furada do zagueiro Rodrigo Caio, em cima da linha, completando a sucessão de falhas do Tricolor.



Com o revés na Arena da Baixada, os tricolores desperdiçaram a chance de embalar três vitórias consecutivas pela primeira vez na atual temporada. Com 34 pontos conquistados, o clube do Morumbi conseguiu criar uma certa distância para a zona de rebaixamento, atualmente na casa dos cinco pontos, mas segue longe da disputa pelo G4 da competição. O Santos, atual quarto colocado, está oito pontos à frente, com um jogo a menos.



O time agora tentará se manter vivo na outra forma de atingir a Copa Libertadores da América do ano que vem: a Copa do Brasil. Após serem superados por 2 a 1 pelo Juventude, em pleno Morumbi, os são-paulinos têm de fazer pelo menos dois gols no jogo de quinta-feira, no Alfredo Jaconi. Se vencer por diferença de dois gols, o time passa. Novo 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfos por 3 a 2, 4 a 3 e por assim em diante dão a vaga para os comandados de Ricardo Gomes.



Maicon sente e vira dúvida. O zagueiro Maicon deixou a partida contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, reclamando de dores no músculo posterior da coxa direita e virou dúvida para a partida da próxima quinta-feira, contra o Juventude, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim que saiu, o defensor realizou um tratamento com gelo no banco de reservas e será reavaliado nesta segunda.



O jogador deixou o gramado quando o placar ainda apontava empate por 0 a 0, mas a equipe não foi capaz de segurar a pressão do adversário fora de casa. Quem entrou no seu lugar foi Lyanco, provável substituto caso Maicon não esteja à disposição para enfrentar os gaúchos.



- Preocupa, sim. Dependemos do exame que vai ser feito por ele, mas deve ser uma lesão muscular - apontou o técnico Ricardo Gomes, que tem ainda a opção do uruguaio Diego Lugano para o setor. As definições sobre o assunto, no entanto, só sairão durante a semana.



Após serem superados por 2 a 1 pelo Juventude, em pleno Morumbi, os são-paulinos têm de fazer pelo menos dois gols no jogo de quinta-feira, no Alfredo Jaconi. Se vencer por diferença de dois gols, o time passa. Novo 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfos por 3 a 2, 4 a 3 e por assim em diante dão a vaga para os comandados de Ricardo Gomes.



Já pelo Brasileiro, com o revés na Arena da Baixada, os tricolores desperdiçaram a chance de embalar três vitórias consecutivas pela primeira vez na atual temporada. Com 34 pontos conquistados, o clube do Morumbi conseguiu criar uma certa distância para a zona de rebaixamento, atualmente na casa dos cinco pontos, mas segue longe da disputa pelo G4 da competição. O Santos, atual quarto colocado, está oito pontos à frente, com um jogo a menos.



Técnico elogia atuação da equipe. O técnico Ricardo Gomes gostou da apresentação do São Paulo na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, com gol marcado já na parte final do duelo. Na avaliação do treinador, se conseguisse ter um melhor aproveitamento nos chutes a gol, o Tricolor teria saído de campo com a vitória.



- Tivemos uma boa apresentação, mas não concluímos. Tivemos um bom volume de jogo, iniciamos bem o segundo tempo, depois caímos. Até o gol do Atlético. Foi um jogo bem disputado, poderia ter dado vitória do São Paulo, mas deu vitória do Atlético. Triste, mas guardamos o espírito - avaliou, negando que tenha armado a equipe mais para segurar o rival do que para atacar



- Eu não tinha nenhuma ordem para recuar. Nós tínhamos de trabalhar melhor a bola para ter um pouco mais de posse. Tinha uma pressão do Atlético, mas erramos. O meio-campo não funcionou muito bem. Começamos até bem o segundo tempo, durou uns 10, 15 minutos. Depois perdemos o meio. Eles marcaram melhor, consequentemente atacaram. Queria dizer que desde a derrota para o Palmeiras o time vem brigando. Ainda precisamos melhorar o meio, mas, pelo espírito, saio daqui confiante - observou.



Para Ricardo, o Tricolor não pode se preocupar tanto com o fato de não ter conseguido embalar a terceira vitória consecutiva pela primeira vez na temporada, principalmente por já ter afastado, ao menos parcialmente, o perigo de ser rebaixado à Série B. Para ele, há de se ressaltar que o time jogou bem tanto neste domingo quanto contra o Palmeiras.



- O ano foi irregular. Mas não estou preocupado com essa irregularidade. Em duas derrotas, essa e a para o Palmeiras, o espírito vai ser guardado. Vai funcionar. Não tenho nenhuma preocupação - assegurou, reconhecendo que o clube do Morumbi deve, em breve, acabar com o tabu de nunca ter vencido na Arena da Baixada. O 1 a 0 desta vez marcou a 16ª partida da equipe sem triunfar lá.



- Claro, não tenha dúvida. É um estádio diferente, com presença de público diferente, com muita animação do adversário. O jogo, se você deixar incendiar… Eu já disse umas dez vezes, é difícil, muito difícil ganhar três pontos. Mas já passou a hora de mudar isso - concluiu.