Delegacia de Guará é alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira

- 10:24

Daniela Santos

Guaratinguetá



Uma delegacia de Guaratinguetá foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (2).



Segundo a Polícia Civil, os bandidos quebraram o vidro da porta central e atiraram uma garrafa de vidro contento teor inflamável. Houve uma pequena explosão e a porta ficou danificada.



A polícia informou que não havia ninguém no local no momento da ação e que os vizinhos, ao perceberem o barulho, acionaram equipes do Corpo de Bombeiros e polícia. Ninguém foi preso.



Nenhuma hipótese é descartada, mas as autoridades acreditam que tenha sido apenas um ato de vandalismo. O caso está sendo investigado.