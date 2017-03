Defesa Civil vai intensificar a vigilância nas 54 áreas de risco em São José

Home

- 19:00

Pontos mais críticos da cidade são acompanhados de perto por equipe que tem 21 pessoas, entre elas quatro engenheiros



Xandu Alves

São José dos Campos

Um ano depois do deslizamento de terra que matou quatro pessoas de uma mesma família no Freitas, na zona norte de São José, a Defesa Civil intensifica o monitoramento das áreas de risco no município.

Os pontos de maior risco são acompanhados de perto pela equipe da Defesa Civil, que conta com 21 pessoas, entre elas quatro engenheiros. Atualmente, a cidade conta com 54 áreas de risco.

Desde o início das chuvas, no começo deste ano, eles fazem rondas regulares nos bairros com maior número de áreas de risco, principalmente na região norte de São José. Além disso, instruem os moradores a prestarem atenção aos sinais de escorregamento iminente: rachaduras nas paredes, terrenos movediços, portas travadas, trincas, árvores inclinadas e mudanças súbitas na topografia do terreno.

“A qualquer um desses sinais, os moradores devem ligar imediatamente para a Defesa Civil. Nós iremos verificar no local e, se for grave, a família é orientada a deixar a residência”, disse Miguel Arcangelo, coordenador da Defesa Civil de São José.

Chuvas. Com o nível de chuva dentro da normalidade neste ano, segundo Arcangelo, São José ainda não teve nenhuma situação de atenção ou alerta para o risco de deslizamento. Isso acontecerá quando, em três dias acumulados de chuva, o volume superar os 80 milímetros.

O levantamento é feito por meio de 10 pluviômetros automáticos instalados em áreas de risco da cidade. Em situações de ameaça de deslizamento, a cidade aciona a Defesa Civil do Estado que, por sua vez, encaminha técnicos do IG (Instituto Geológico) ao município, para fazer uma avaliação do problema.

“Trabalhamos preventivamente para evitar qualquer problema. Até agora, com as chuvas dentro do esperado, não tivemos situações de deslizamento”, afirmou Arcangelo.

Pancadas. O Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) espera chuvas fortes na região até segunda. “O sol predominará durante a maior parte do dia e ocorrerão pancadas de chuva que, localmente, poderão ser intensas”, informou.

Locais têm quatro categorias

São José tem 54 áreas de risco na cidade, segundo estudo contratado pela prefeitura em 2016. São 37 a mais do que apontava avaliação anterior, com 17 pontos. Foram computadas ainda 1.250 moradias nesses territórios.

De acordo com o relatório feito pela empresa Regea Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais, por intermédio do Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento), as 54 áreas estão espalhadas por 46 bairros, a grande maioria na região norte. Há alguns pontos nas zonas sul e leste de São José.

As áreas de risco foram divididas em quatro categorias, que variam em risco baixo (R1), médio (R2), alto (R3) e muito alto (R4), este de real possibilidade de ocorrência de eventos em situações de chuva intensa ou prolongada.

Das 1.250 moradias, quase a metade (616) está localizada em pontos considerados de alto risco para escorregamento de terra. Outras 345 (27%) em áreas de risco muito alto e 289 (23%), de risco médio.