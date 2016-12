Defesa Civil de Lorena contabiliza estragos provocados por vendaval e chuva

Home

A Defesa Civil de Lorena trabalha para remover uma estrutura metálica de cima de algumas residências do bairro Novo Horizonte, uma região mais afastada do Centro da cidade. Não houve vítimas.



De acordo com a equipe, na tarde deste domingo (25) houve um vendaval e pancadas de chuva que duraram aproximadamente 30 minutos. Com o incidente, o telhado de uma igreja acabou se deslocou e atingiu outras três residências. Por medidas de segurança, os moradores das casas foram retirados e estão junto de parentes ou amigos.



A Defesa Civil reiterou que não há riscos de desabamentos e que está empenhada na contabilidade do volume de chuva que atingiu a cidade. Nas demais regiões do município, houve queda de árvores. Não houve alagamento.



Chuvas. Segundo o Cptec Inpe, no decorrer da semana haverá mais chuvas em Lorena. Nesta segunda e terça-feira (27) as máximas ficarão em torno dos 34ºC e com 80% de probabilidade de chuva.