Defensoria tentou barrar empréstimo junto ao CAF em Taubaté

A Defensoria Pública de Taubaté pediu que a STN (Secretaria do Tesouro Nacional) barrasse o pedido de empréstimo de US$ 60 milhões (pela cotação atual, R$ 190,7 milhões) que a prefeitura pretende obter do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

O pedido foi feito em outubro de 2015, mas só veio à tona agora, já que é citado no parecer favorável que a STN deu ao empréstimo, datado de 12 de dezembro de 2016.

No pedido, a Defensoria alegou que a União não poderia aceitar ser avalista da prefeitura, pois o município desrespeitou o decreto federal que obrigava que toda a frota de ônibus de transporte coletivo fosse adaptada à acessibilidade até o fim de 2014. Também em outubro de 2015, a Defensoria protocolou ação contra a prefeitura e a concessionária ABC pelo desrespeito ao prazo.

Negativa. Questionada pela STN, a prefeitura alegou que o pedido da Defensoria deveria ser ignorado, já que a liminar pedida no processo foi negada pela Justiça. A Defensoria havia pedido que as partes fossem obrigadas a tornar a frota 100% acessível em 60 dias, mas a solicitação foi rejeitada.

Ouvida pela STN, a PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) alegou que a verificação do cumprimento do decreto de acessibilidade não cabia à Secretaria. A STN decidiu, então, negar o pedido da Defensoria para que indeferisse a solicitação do empréstimo.

Em outra ação, do Ministério Público, a Justiça concedeu prazo até julho desse ano para que a frota de ônibus seja 100% acessível.