Defensoria organiza plantão para atender manifestantes em SP

15:45

Agência Brasil

São Paulo

A Defensoria Pública de São Paulo inicia a partir de hoje (8) um atendimento especial durante as manifestações na capital paulista. Os atendimentos funcionarão em sistema de plantão e serão voltados para situações de prisões em flagrante ou de apreensão de adolescentes e para assessoria jurídica em delegacias de polícia para manifestantes sem condições de contratar advogados.



A ação da Defensoria ocorre após manifestações violentas na capital paulista. Na semana passada, entre segunda-feira (29) e domingo (4), todos as manifestações que pediam a saída do presidente da República Michel Temer terminaram de forma violenta, com pessoas feridas e detidas e utilização de bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de borracha pela Polícia Militar.



Em uma delas, uma jovem militante do Levante Popular foi ferida no olho e, segundo ela mesmo disse nas redes sociais, perdeu a visão. Nesta quinta-feira, uma reunião foi marcada entre o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública e movimentos sociais e sindicais para tratar sobre as manifestações na capital.



O Ministério Público Federal (MPF) também informou esta semana que vai monitorar a atuação da Polícia Militar durante os protestos em São Paulo, a fim de investigar se estão ocorrendo abusos.



Segundo a Defensoria, nos dias de manifestações na capital paulista ela poderá ser contatada pelo telefone (11) 94221-0426. O órgão informou ainda que criou um email, o manifestacoes@deensoria.sp.gov.br, para receber denúncias de violações de direitos humanos.