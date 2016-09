De carona com Temer, Embraer tenta ampliar mercado na China

Home

De olho nos novos mercados, a fabricante de São José integrou a comitiva do Presidente da República

Xandu Alves

São José dos Campos

Em meio a negociações bilaterais entre Brasil e China, durante a primeira missão internacional de Michel Temer depois de assumir em definitivo a Presidência do Brasil, a Embraer anunciou a venda de sete jatos para empresas aéreas chinesas.

A Colorful Yunnan General Aviation comprou dois jatos executivos leves Phenom 300. Os aviões estão programados para serem entregues até o final deste ano. O valor não foi divulgado. A Colorful Guizhou Airlines assinou contrato para dois pedidos firmes e três direitos de compra do jato comercial E190.

O contrato tem valor estimado de US$ 249 milhões, a preço de lista, caso todos os diretos de compra sejam exercidos. Os dois aviões serão entregues em 2017.

Em seu discurso em Hangzhou, na China, onde esteve para participar do encontro do G-20 --grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo--, Temer ressaltou a importância do mercado chinês. “Um aliado que compreende a importância do setor privado para a economia nacional. Um aliado que zela pela saúde financeira do país. Um aliado que compreende que o setor público e o setor privado dependem de regras adequadas e previsíveis”, afirmou.

Exportação. Quarta maior exportadora do país, São José vem aumentando os negócios com os chineses. O país foi quem mais cresceu na relação comercial com o município de janeiro a julho deste ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Os chineses compraram R$ 366,7 milhões em produtos fabricados em São José, o que representou 4,68% do total exportado. No ano passado, nos sete primeiros meses do ano, a China havia comprado R$ 47 milhões, apenas 0,55% das vendas no exterior da cidade. Os Estados Unidos continuam na liderança da balança comercial da cidade, com R$ 4,6 bilhões no mesmo período.

“O aumento das exportações para a China é um dos fatores que explicam o bom resultado na balança comercial”, disse Osman Cordeiro, secretário de Desenvolvimento Econômico de São José.