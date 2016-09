DDD na RMVale vai ser extinto em 30 de outubro

Home

- 19:28

Confirmação da Anatel atinge 38 cidades; benefício é principal bandeira política da Região Metropolitana criada em 2012

Xandu Alves

São José dos Campos

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) confirmou para 30 de outubro deste ano o fim da cobrança de DDD entre 38 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Igaratá é a única a ficar de fora da mudança por possuir código de área 11.

Na prática, a partir de novembro, as ligações entre telefones fixos nas 38 cidades serão cobradas como tarifa local, e não mais como interurbanas. O benefício era uma das principais bandeiras políticas da RMVale e vinha sendo cobrado desde 2012.

Inicialmente, a expectativa da Anatel era de que a cobrança fosse extinta em maio deste ano, mas o prazo foi estendido a pedido do Conselho Diretor, que deu 180 dias para as operadoras se prepararem.

Redução. De acordo com a Anatel, se levar em conta apenas os planos administrados por ela a redução prevista é de aproximadamente 60% ao se converter chamadas de longa distância para locais.

A medida beneficiará cerca de 2,4 milhões de pessoas nas 38 cidades. Atualmente, com exceção de algumas áreas como entre São José e Jacareí ou São José e Caçapava, os telefonemas são taxados como ligações interurbanas, com tarifas mais caras. Na prática, uma chamada entre Guaratinguetá e São José, que hoje custa R$ 0,60 por minuto, em média, poderá cair para R$ 0,26 --economia de R$ 0,34 por minuto.

O desconto será nos planos básicos. Nos demais planos das operadoras, a Anatel disse que não dá para saber o valor exato da economia. “Não é possível precisar o benefício ao assinante, pois os preços finais e franquias de minuto dependem do plano de serviço contratado”, informou a agência, em nota. A unificação do DDD também será aplicada na Região Metropolitana de Sorocaba.

Repercussão. Para o prefeito de Ilhabela e presidente da RMVale, Toninho Colucci (PPS), a unificação do DDD coroa uma das bandeiras da região metropolitana. “É uma luta de três anos, uma das primeiras bandeiras da RMVale. Eu me sinto aliviado. A mudança vai aquecer as relações entre as cidades da região”, afirmou.