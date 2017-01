Das 83 promessas feitas pelo tucano, 19 têm relação com a pasta de Mobilidade Urbana

Home

Após quatro anos de muitas polêmicas, Dolores Moreno Pino deixou a Mobilidade Urbana do governo Ortiz Junior (PSDB) para ser diretora de Obras em S. José

TAUBATÉ

A saída de Dolores Moreno Pino, a Lola, do governo Ortiz Junior (PSDB), e a dificuldade do tucano em definir o nome do novo secretário de Mobilidade Urbana, deixa sem comando a pasta que vai ser responsável por executar mais de 20% do plano de governo do prefeito.

Das 83 principais promessas feitas por Ortiz na eleição de outubro passado, 19 estão relacionadas à secretaria que comandada por Lola até o dia 30 de dezembro -- o que representa 22,8% do total de compromissos.

Além de Lola, deixaram a Prefeitura de Taubaté outros diretores e gerentes da pasta, como Angeliki Motta, a fiel escudeira da ex-secretária, que foi responsável por implantar o COI (Centro de Operações Integradas) no primeiro mandato de Ortiz.

Com isso, resta pouco da equipe responsável por formular os projetos de Mobilidade apresentados no plano de governo do prefeito reeleito.

A reportagem questionou a administração tucana se o novo secretário, ainda não definido, terá que seguir o plano de governo ou terá autonomia para definir novas diretrizes, mas não houve resposta.

Projetos.



No primeiro mandato de Ortiz, Lola ficou famosa por comandar diversos pacotes de alterações viárias, o que fez com que despertasse 'amor e ódio' nos taubateanos.

Das 19 promessas feitas na área de Mobilidade Urbana, ao menos cinco são repetições de compromissos da eleição anterior, de 2012, que não foram cumpridos entre 2013 e 2016.

Entre as promessas repetidas estão prolongar a Estrada do Pinhão e duplicar a Estrada do Barreiro, duplicar os viadutos Cidade Jardim e Alto São Pedro, implantar a onda verde nas principais vias, implantar novos acessos à Via Dutra e também abrigos de ônibus.

Há também novas promessas, como implantar mais 76 km de ciclovias e ciclofaixas, duplicar o viaduto da Charles Schneider, construir um viaduto no Chácara Flórida, implantar passagem subterrânea sob a linha férrea ao lado da Rodoviária Velha e construir três passarelas ao longo da linha.