Daniel Dias ganha oitava medalha na Paralimpíada Rio 2016

Home

- 19:45

Da Agência Brasil

O atleta paralimpico Daniel Dias conquistou a medalha de ouro na natação, nos 100 metros livre masculino, na modalidade S-5 com o tempo 1:10.11. Daniel Dias é o recordista brasileiro nesse torneio em número de medalhas. Ao todo ele conquistou oito medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e uma de bonze.

A prata ficou com o norte-americano Roy Perkins (1:14.55) e o bronze com Andrew Mullen (1:15.93), da Grã-Bretanha. O também brasileiro Clodoaldo Silva, que disputou os 100 metros nado livre, chegou em oitavo lugar com o tempo de 1:20.80.

A brasileira Joana Maria Silva, que disputou 100 metros livre feminino categoria S5, conquistou a medalha de bronze com 1:23.21. O ouro ficou com a chinesa Li Zhang (1:18.85) e a prata com a espanhola Teresa Perales (1:20.47).

Nas competições na tarde de hoje na natação, disputaram medalhas os atletas Thomaz Matera nos 50 metros livre S-12; Ronystony Cordeiro nos 50 metros livre S-4 e Patrícia Pereira dos Santos nos 50 metros livre feminino na modalidade S-4.

A última disputa por medalha com participação de brasileiros é o revezamento 4x100 medley masculino, com Daniel Dias, Ruan de Souza, André Brasil e Phelipe Rodrigues.