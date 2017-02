Curso profissionalizante promete ajudar os jovens de São José

Home

- 11:42

Redação

São José dos Campos



Visando ajudar os jovens com idades entre 14 e 24 anos a se colocarem no mercado de trabalho, a Espro (Ensino Social Profissionalizante) oferecerá, no próximo mês, curso profissionalizante gratuitamente.



O curso tem o objetivo de despertar nos jovens o espírito empreendedor e posturas compatíveis às atuais exigências do mundo corporativo. Nele, os participantes aprendem técnicas administrativas, rotinas organizacionais, marketing pessoal, além de temas como cidadania, ética, comunicação e lógica.



“Os jovens chegam tímidos e inseguros. Conforme o decorrer do curso, eles começam a descobrir suas habilidades, melhoram a comunicação e aprendem a trabalhar em equipe”, afirma Margareth Pinto, gerente do Espro.



Por isso, o conteúdo é uma excelente oportunidade para que eles possam aperfeiçoar-se e concorrer mais adequadamente às vagas que o mercado oferece. Além do material didático, são oferecidos lanche, auxílio-transporte e uniforme aos frequentadores.



Com esta formação, fica mais fácil para que os participantes possam também conseguir uma vaga no mundo do trabalho como Jovem Aprendiz, por exemplo.



“O curso não só me ensinou como agir no mundo de trabalho, mas também como agir na vida. Aprendi a me comunicar melhor, a trabalhar em equipe, como se portar nas entrevistas, sempre unindo teoria e prática em todas as temáticas que treinamos”, aponta Felipe Carvalho, que conseguiu um emprego como Jovem Aprendiz após a conclusão do curso em São Paulo.



Para os que ficaram interessados, as aulas serão ministradas entre os dias 13 de março a 28 de junho e as incrições podem ser efetuadas pelo site da Espro ou presencialmete na avenida Cidade jardim, nº 4.148, Bosque dos Eucaliptos.