Cunhado de Cury será diretor-geral do Ipplan de São José

São José dos Campos

O empresário Ronaldo Queiroga de Oliveira foi escolhido para comandar o Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento) durante o governo Felicio Ramuth (PSDB). O novo diretor-geral é cunhado do deputado federal Eduardo Cury (PSDB), prefeito de São José entre 2005 e 2012.

O cargo estava vago desde a saída de Célio Chaves, que comandou o Ipplan entre 2015 e 2016. A OS (Organização Social) controlada pela prefeitura é responsável pelo planejamento e desenvolvimento de políticas públicas.

Técnico. De com o presidente do Conselho de Administração do Ipplan, Satoshi Yokota, a escolha do titular tem caráter técnico, sem relação partidária. “Como a posição estava vaga, tínhamos que decidir rapidamente. O Ronaldo Queiroga é conhecido entre os membros do Conselho, conhece tudo do Ipplan. Foi uma solução natural”, afirmou Yokota.

Queiroga já teria começado a analisar possíveis mudanças a serem tomadas. “É claro que toda pessoa que assume, em uma linha não igual a anterior, vai querer examinar para saber onde está pisando”, finalizou.