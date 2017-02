Cultura da região norte do país é atração no Sesc neste sábado

Home

- 16:30

Daniela Santos

São José dos Campos



Um pouquinho do norte do país em São José dos Campos será a atração daqueles que decidirem comparecer ao Sesc neste sábado (11), em São José dos Campos.



A cantora Emília Monteiro levará um repertório embalado ao som do marabaixo e do batuque, instrumentos símbolos do estado do Amapá. Ela entoará canções oriundas da cultura amapaense e paraense, com um figurino todo modernizado.



Ao lado da cantora, o grupo brasiliense ‘Passo Largo’, mostrará suas melodias por meio do trompete, percussão, bateria, guitarra e baixo.



As apresentações fazem parte de um projeto realizado pela Secretaria de Cultura e Governo de Brasília, com o objetivo de apoiar a arte e a cultura.



As apresentações iniciarão às 18h e a entrada é gratuita. O Sesc fica localizado na avenida Adhemar de Barros – 999, no Jardim São Dimas.