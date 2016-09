Cuca revela conversa com Tite e volta a elogiar Jesus

Home

- 21:36

Gazeta Press

São Paulo

Após a grande vitória da Seleção Brasileira sobre o Equador, na última quinta-feira, uma declaração de Tite ganhou muito destaque. O comandante da equipe canarinho revelou que uma das suas principais virtudes para garantir o triunfo nas Eliminatórias da Copa foi ter conversado com treinadores das principais equipes do país, perguntando as características de seus jogadores. Um dos profissionais solicitados foi o técnico Cuca, que dirige a equipe do Palmeiras e foi questionado sobre o atacante Gabriel Jesus.



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o comandante do Verdão revelou a conversa que teve com o técnico Tite e parabenizou a atitude do treinador. "Falei das características do Gabriel, enalteci o que ele tem de bom. A força ofensiva que ele tem, a velocidade. Usei ele como centroavante sem a exigência de pedir para voltar na marcação. O mérito primeiro do Gabriel e segundo do Tite, por ter encontrado uma posição para ele", enalteceu Cuca.



O treinador também aproveitou para voltar a elogiar Gabriel Jesus por sua atuação. "A minha satisfação foi enorme, primeiro por gostar dele como pessoa e depois como jogador. Todo brasileiro ficou muito feliz por ver um menino estreando na Seleção com tanta personalidade como ele fez ontem. O Brasil está de parabéns pelo desempenho", completou.



Com Gabriel Jesus em campo, o Brasil volta a atuar na próxima terça-feira, quando recebe a Colômbia, às 21h45, na Arena da Amazônia. Já o Palmeiras retorna aos gramados somente na quarta, também às 21h45, recebendo o São Paulo, no Allianz Parque.