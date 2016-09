Cristóvão define relacionados para o clássico contra o Santos

Home

Gazeta Press

São Paulo

Na manhã deste sábado, o Corinthians realizou o último treino antes do clássico deste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cristóvão Borges definiu também os 22 relacionados para o duelo, que acontece às 16h.



Como era esperado, Fagner e Marquinhos Gabriel são as novidades na lista. O meio-campista ficou de fora do duelo da última quinta-feira diante do Sport devido a uma gripe, enquanto o lateral perdeu a partida por conta de uma infecção gastrointestinal.



Com isso, o Timão deverá ter força máxima na Vila. O atacante Gustavo também está à disposição de Cristóvão e deve fazer sua segunda partida com a camisa alvinegra. O treinador corintiano fez mistério e não mostrou a escalação que deve mandar a campo, mas tudo indica que deve fazer mudanças em relação ao time que entrou em campo na quinta.



Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Yago será desfalque. Em compensação, Balbuena está disponível e deve fazer dupla de zaga com Vilson. No ataque, Gustavo e Lucca brigam pela posição de referência.



O clássico contra o Santos é importantíssimo para as pretensões de G4 do Timão no Brasileiro. O rival da Baixada Santista ocupa a quinta colocação, com 36 pontos, quatro a menos que o Corinthians, que aparece em quarto.



Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Laterais: Fagner, Léo Príncipe, Uendel e Guilherme Arana

Zagueiros: Balbuena, Vilson e Léo Santos

Volantes: Cristian, Willians, Camacho, Jean e Rodriguinho

Meias: Marquinhos Gabriel, Marlone e Giovanni Augusto

Atacantes: Ángel Romero, Gustavo, Isaac e Lucca