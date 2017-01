Crise econômica fecha mais de 48 mil vagas no Vale em três anos

Home

Região acumula três anos consecutivos com saldo negativo no mercado de trabalho, de acordo com dados do governo federal. Depois de perder 4.981 vagas em 2014 e 24.526 no ano seguinte, em 2016 foram 18.501

Em três anos, a crise econômica fechou 48 mil postos de trabalho no RMVale, de acordo com os dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. A região completou em 2016 três anos consecutivos com taxa negativa de saldo -- é a diferença entre contratações e demissões.

Depois de fechar 4.981 empregos em 2014 e 24.526 em 2015, o Vale do Paraíba terminou o ano passado com saldo negativo de 18.501 vagas. Foram exatos 48.008 postos de trabalho a menos no Vale.

Entre 2014 e 2016, São José perdeu 22.656 postos de trabalho -- porém, o município já acumula seis anos de queda no saldo: 2011 (-120), 2012 (-975), 2013 (-1.223), 2014 (-2.998), 2015 (-10.435) e 2016 (-9.223). Desde 2011 já foram perdidas 24.974 vagas na cidade.

Região. O saldo é negativo nas outras maiores cidades da região, de acordo com os dados do Caged. Em Taubaté e Jacareí, nos últimos três anos, foram perdidos respectivamente 12.210 e 1.491 postos de trabalho. Já em Pindamonhangaba foram 4.505 postos fechados de 2014 a 2016. Em Guaratinguetá foram 565, contra 2.429 na cidade de Caçapava. O Litoral Norte, por sua vez, tem 1.385 vagas positivas nesse período.

“Vivemos uma situação de crise econômica, crise política e crise moral em todo país. Todo o resultado é resultado dessa era crítica que estamos vivendo”, disse o gerente regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Taubaté, José de Arimathéa Campos. “Até um tempo atrás, quando você tinha uma situação de política mais estável, os problemas econômicos eram melhor resolvidos”.

Ciesp espera recuperação ainda em 2017

Na avaliação do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) o cenário pode começar a melhorar no segundo semestre deste ano. Mas a recuperação não significa que vai haver crescimento.

“Só volta a crescer depois que recuperar essas quase 50 mil vagas. Até voltar a crescer demanda mais tempo, e a velocidade dessa recuperação vai depender muito das ações de governo, da política econômica”, disse o gerente regional, José de Arimathea Campos.

Na RMVale, 2016 foi o segundo pior ano em termos de saldo de emprego, só perdendo para 2015. Ano passado foram 18.501 vagas perdidas contra 24.526 do ano anterior -- a baixa é completada por 2014, quando foram fechados 4.981. Antes disso, uma sequencia de altas desde 2007, segundo a relação de dados do Caged: 27.232 (2007), 26.438 (2008), 11.939 (2009), 7.145 (2011), 9.749 (2012) e 4.711 (2013)