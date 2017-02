Crise do supersalário provoca pacotão de ajustes na Câmara

Home

Atender aos apontamentos feitos pelo TCE desde 2012 e abrir concurso fazem parte do pacote anunciado pelo presidente da Câmara de São José, Juvenil Silvério (PSDB), depois do episódio revelado por O VALE



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O entra e sai diário no gabinete do presidente da Câmara de São José dos Campos, Juvenil Silvério (PSDB), ajuda a ilustrar o grau de complexidade da missão que o tucano tem à frente do Legislativo.

O parlamentar, que nesta semana enfrentou seu primeiro desgaste na função, viverá momentos de síndico ao tentar mexer na estrutura da Casa. Sofre pressão de servidores de carreira, de vereadores e da população.

Passado o Carnaval, entretanto, Juvenil espera iniciar uma discussão sobre mudanças administrativas na Câmara. Uma comissão formada por quatro vereadores e quatro servidores ficará encarregada desse desafio. A promessa é atender aos apontamentos do TCE (Tribunal de Contas do Estado) feitos desde 2012 e realizar concurso público.

Também assegura que vai cumprir a determinação do TJ (Tribunal de Justiça), que ordenou que Câmara e Prefeitura de São José criem lei que estabeleça percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira.

“Pedi para levantar quais são os apontamentos feitos pelo TCE desde 2012 para que possamos fazer uma adequação na estrutura da Casa. Vamos fazer um enxugamento dessa máquina, para que ela fique mais redonda e atenda à população com qualidade”, afirmou Juvenil.

Concurso. O tucano ainda pretende realizar concurso para vários setores. “Só não consigo fazer este ano porque não está previsto no orçamento. O que estou pedindo é que as áreas apontem quais são as necessidades funcionais de cada setor”, disse.

Essas medidas foram anunciadas na última quinta-feira, dias após a polêmica votação do projeto que garante sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo. O caso foi revelado por O VALE na última terça-feira.

O texto, aprovado em votação relâmpago, mantém na estrutura da Casa cargos com supersalários que deveriam ser extintos após a saída de seus ocupantes. A repercussão negativa fez a Câmara recuar, apresentar projeto para anular parte da resolução e, por fim, anunciar as novas medidas.

Prazo para os resultados está incerto

O presidente da Câmara, Juvenil Silvério, não determinou prazo para que comissão especial apresente os resultados práticos sobre as mudanças anunciadas no Legislativo. “Instituída a comissão, é possível saber o escopo do trabalho e o tempo para apresentar resultado para a Mesa Diretora. Também tenho que ir até o TCE, ouvir mais informações”, afirmou Juvenil.

De acordo com o tucano, a comissão terá até oito membros e ainda pode ter reforço.

“Podemos dar um número de quatro servidores e quatro vereadores para fazer essa reestruturação. Se for necessário, para ter isenção, se a comissão achar conveniente, podemos ter apoio externo, de uma assessoria de Recursos Humanos”, disse.

Juvenil afirmou que uma resolução aprovada em sua gestão, no início de fevereiro, vai proporcionar economia superior a R$ 700 mil na Casa.