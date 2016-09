Criminosos explodem caixas eletrônicos em empresa de Taubaté

Home

- 10:01

*Atualizado às 11h50



Daniela Santos

Taubaté



Criminosos fortemente armados invadiram e explodiram dois caixas eletrônicos da empresa Usiminas na madrugada desta terça-feira (20) no bairro Jaboticabeira, em Taubaté. Ninguém foi preso.



Segundo a PM, a ação ocorreu por volta das 4h nos setores de administração e área produtiva. A polícia não informou o valor roubado pelos criminosos, mas disse que segue com as investigações.



Em nota, o Banco Santander comunicou que confirma o furto e que está colaborando com as investigações policiais.



A empresa "Soluções Usiminas" confirma a explosão do caixa eletrônico da unidade de Taubaté e que não houve feridos. Informou também, em nota, que está colaborando com as investigações policiais.