Criança morre afogada em Campos do Jordão

Home

- 09:10

*Atualizado às 12h08



Daniela Santos

São José dos Campos



Uma criança de seis anos morreu afogada em uma pousada de Campos do Jordão na noite desta terça-feira (10).



O caso aconteceu na Vila Matilde. De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima - um jovem de 20 anos - teria percebido a ausência da criança e foi até a pousada que fica próxima à residência deles, pois o menino costumava ir ao local para brincar com outras crianças em uma quadra.



Ao chegar no ambiente da piscina ele já encontrou o irmão sem vida, dentro da água. A polícia e uma funcionária do hotel foram acionadas. A funcionária teria comunicado que havia hóspedes ao redor da piscina até às 19h, mas que ninguém havia visto a criança e confirmou que é comum irem brincar na quadra, mas que a entrada na piscina nunca foi autorizada pelos funcionários do estabelecimento.



Ao O VALE, a polícia comunicou que o acesso à pousada é facilitado aos hóspedes e carros até às 17h. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.