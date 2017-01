Criança cai do quarto andar de prédio em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma criança de 12 anos caiu do quarto andar de um prédio nesta segunda-feira (16) no bairro Altos de Santana, região norte de São José dos Campos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino caiu da janela do apartamento onde mora, localizado na avenida Joaquim Moreira Ávila. Ele sofreu uma fratura no membro inferior esquerdo, foi socorrido consciente pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital municipal. As causas do acidente serão investigadas.