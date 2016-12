Corrida São Silvestre recebe últimos preparativos

Home

Principais atletas internacionais já estão em São Paulo para a disputa da tradicional prova; Giovanni dos Santos segue como o brasileiro com mais chances e atleta do Vale estará na disputa



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A 92ª edição da Corrida de São Silvestre espera mais de 30 mil pessoas amanhã de manha pelas principais ruas do centro de São Paulo. Com a prova feminina às 9h40 e a masculina às 9h, a disputa não mais o mesmo glamour dos tempos em que acontecia à noite, mas mobiliza o calendário do atletismo mundial.

Milhares de corredores anônimos do Vale do Paraíba certamente estarão na tradicional prova. Porém, no pelotão de elite, apenas um: Ederson Vilela Pereira, de Caçapava, e que compete pela equipe de São José dos Campos.

Ele, que foi décimo colocado na prova de 2014, agora evita fazer uma projeção para 2016 em termos de resultado. Mas prevê uma prova dura. “Será bem mais forte do que no ano passado”, disse ao O VALE. Esta é a nona participação do atleta da região na Corrida de São Silvestre.

Elite. Para a largada deste ano, na Avenida Paulista, alguns dos principais nomes do atletismo mundial já estão confirmados e até já chegaram à cidade. Nomes como Wiliam Kibor, campeão da Meia Maratona de Los Angeles 2016, e a Jemima Sumgong, campeã olímpica na Rio 2016, estão na disputa.

Entre os brasileiros, o desafio é tentar quebrar a hegemonia cada vez maior dos competidores africanos. “Já fui cinco vez pódio na prova e agora está na hora de buscar o topo do pódio. Esse é o objetivo. Temos algumas surpresas na Avenida Brigadeiro Luis Antonio e vamos tentar vencer”, disse o brasileiro Giovanni dos Santos, que sempre entra como um dos favoritos ao título da corrida.

Entre as mulheres, Joziane Cardoso é a maior esperança. “Fiz uma boa preparação e espero um grande resultado. Há adversárias fortes e quero, primeiro, lutar para ser mais uma vez a melhor brasileira”, afirmou a atleta.

A retirada do kit e do chip termina nesta sexta, das 9h às 16h, no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. O atleta deverá comparecer pessoalmente.