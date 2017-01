Corredores de ônibus sofrem mudança nesta quarta

Home

- 11:35

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



As faixas exclusivas de ônibus começam a funcionar em horários diferenciados, a partir desta quarta-feira, nas principais avenidas de São José dos Campos.



Os corredores exclusivos das avenidas São José, Madre Tereza e João Guilhermino, que têm alta demanda de transporte público, passam a funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 20h. Aos sábados, o sistema será das 7h às 16h.



Nas avenidas Adhemar de Barros e José Longo, a exclusividade acontece apenas nos horários de pico:de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h. O trânsito nessas duas vias fica liberado aos sábados e domingos.



O governo Felicio Ramuth (PSDB) deverá concluir em até quatro dias a confecção e instalação das placas com o novo regramento, que serão colocadas nas avenidas afetadas pelas mudanças.



Com o novo modelo, automóveis particulares ficam liberados para transitar nas faixas exclusivas nos demais horários.



Desde o dia 6 de janeiro, a avenida dos Astronautas, na região sudeste de São José, deixou de ter uma faixa exclusiva para ônibus. A prefeitura retirou as placas e a sinalização.