Corpos de Teori Zavascki e de empresário dono de avião estão no IML de Angra

11:44

Agência Brasil

Brasília



Os corpos do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do avião que caiu ontem (19) no mar em Paraty, e de uma mulher ainda não identificada já estão no Instituto Médico-Legal de Angra dos Reis para a necropsia. Eles foram resgatados hoje cedo, lapós o reinício das buscas no local do acidente, próximo à Ilha Rasa, a menos de 2 quilômetros da areia. No momento, não chove na região, mas o céu está nublado, com o mar revolto e com a visibilidade do fundo do mar prejudicada. Os corpos devem ser liberados ainda hoje.



As buscas, feitas por mergulhadores do Grupamento de Buscas e Salvamento do Rio de Janeiro, estão concentradas agora na retirada dos corpos do piloto Osmar Rodrigues e de outra mulher, que viajava com o grupo, ainda não identificada. As vítimas estão presas nas ferragens da aeronave, a uma profundidade de aproximadamente 4 metros.



Investigações



Uma das preocupações das autoridades é preservar ao máximo os destroços do avião, para não prejudicar as investigações. Uma equipe da Aeronáutica especializada em investigação de acidentes está desde ontem a noite em Paraty. OS técnicos atuaM na chamada “fase de ação inicial”, com a finalidade de coletar dados no local. Para isso, a equipe analisa os destroços, busca indícios de falhas, levanta hipóteses sobre as condições da aeronave nos momentos finais de voo, fotografa detalhes e retira partes do avião para análise, se for o caso. Não é possível estabelecer prazo para o término das investigações, que varia de acordo com a complexidade de cada caso.



O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) é o órgão da Aeronáutica responsável pela condução das investigações.