Home

- 09:10

Daniela Santos

São José dos Campos



O corpo de um homem foi encontrado em uma construção desativada na tarde desta terça-feira (24) no bairro Bosque, em Pindamonhangaba.



Segundo a Polícia Militar, o corpo já estava em estado avançado de decomposição e não foi possível identificar a vítima.



Peritos da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local e analisarão as causas da morte e identificarão o corpo.