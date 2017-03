Corpo é encontrado carbonizado na zona leste de São José

Home

Redação

São José dos Campos



A Polícia Civil encontrou neste sábado um corpo carbonizado, no bairro Frei Galvão, zona leste de São José dos Campos. O homem, de 33 anos, foi identificado como B.V.S.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi detido horas depois, com drogas e uma motocicleta roubada. Ele tem 17 anos e, de acordo com a polícia, há outros suspeitos de terem participado da ação. O caso será investigado pela Polícia Civil.



Somente em 2016, São José registrou 81 assassinatos, entre homicídios e latrocínios. A cidade é a capital da RMVale, a região mais violenta do interior do estado de São Paulo.