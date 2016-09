Corpo do ator Domingos Montagner é sepultado em São Paulo

Home

O ator Domingos Montagner foi enterrado na tarde deste sábado (17) no cemitério Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Antes, familiares e amigos participaram do velório em uma cerimônia que durou quatro horas.



Luciana Lima, viúva de Montagner acompanhou o velório e o enterro. Os três filhos do ator não puderam comparecer à cerimônia. Segundo Francisco Montagner, irmão de Domingos, os mais velhos estão abalados, já o menor parece ainda não ter entendido o que aconteceu.

Amigos e colegas de palco do protagonista da novela “Velho Chico”, em exibição na Globo, cantaram e bateram palmas ao ator. Ainda durante o velório, um telão exibiu imagens da carreira de Montagner.

Em mensagem publicada no perfil oficial do ator no Facebook, a família agradeceu “as manifestações de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido de todos e busca reunir a força necessária para atravessar –com serenidade e discrição—este momento difícil, íntimo e delicado ao lado de amigos e familiares”

Luto

Montagner morreu na tarde de quinta-feira após desaparecer nas águas do Rio São Francisco, onde foi arrastado pela correnteza.

Segundo depoimento da atriz Camila Pitanga, que estava com ele no momento da tragédia, durante um mergulho no rio, o ator não voltou a superfície. A Polícia Civil local informou que o local em que eles estavam era um dos mais perigosos para banhistas.

O corpo do ator foi encontrado a 18 metros de profundidade, a 320 metros da margem da praia de Canindé de São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas.

Montagner tinha 54 anos. Segundo informações do IML de Sergipe, ele morreu de asfixia mecânica provocada por afogamento. O laudo descartou que ele tivesse sentido qualquer mal-estar antes da tragédia.