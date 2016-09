Corpo de homem desaparecido é encontrado em represa de Igaratá

Home

- 17:13

Daniela Santos

Igaratá



O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (7) na represa do Jaguari, em Igaratá.



A vítima estava desaparecida desde o último sábado (3), quando ele e mais três amigos estavam se divertindo nas proximidades do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, um amigo da vítima teria comunicado que eles haviam ingerido bebida alcoólica e que eles teriam entrado na represa para nadar e, ao tentar atravessar o lago de uma ponta a outra, ele teria perdido as forças e se afogado.



Os Bombeiros ainda informaram que várias equipes participaram das buscas, incluindo seis mergulhadores. A vítima morava em São Paulo.