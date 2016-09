Corpo de Domingos Montagner é encontrado e ator morre aos 54 anos

Home

O Corpo de Bombeiros de Sergipe confirmou, no início da noite desta quinta-feira (15), a morte do ator Domingos Montagner, de 54 anos, que faleceu ao tomar um banho no rio São Francisco, esta tarde, e ser puxado pela correnteza, na cidade de Canindé de São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe.



Domingos, que atualmente estava interpretando o protagonista Santo na novela "Velho Chico", da TV Globo, aproveitou a folga para mergulhar no rio, onde muitas cenas do folhetim foram gravadas. Ao entrar na água, a correnzeta o levou. O corpo foi encontrado após uma intensa busca realizada por Corpo de Bomberios, Polícia Militar, helicópteros do Grupamento Tático Aéreo e pescadores da região.



O desaparecimento do ator foi informado à produção pela atriz Camila Pitanga, que estava com ele. As gravações foram interrompidas e o corpo foi encontrado sem vida, preso às pedras, a mais de 30 metros de profundidade.



Ele deixa uma mulher e três filhos, de 11, 7 e 4 anos.