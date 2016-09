Corpo de ator Domingos Montagner é liberado do IML

Home

- 13:00

Redação

O corpo do ator Domingos Montagner, morto na última quinta-feira (15) ao se afogar no Rio São Francisco, foi retirado do IML (Instituto Médico Legal) de Sergipe na manhã desta sexta. Ele foi encaminhado para uma funeária, mas ainda não há confirmação de onde será o enterro.



As informações são da Rede Globo. Segundo o documento do IML, o ator morreu por asfixia mecânica por afogamento -- foi encontrado uma grande quantidade de água entre o pulmão e a tranqueia.



Domingos tinha 54 anos e atualmente vivia o protagonista Santo, em 'Velho Chico', novela do horário nobre da emissora. O ator havia terminado gravações do folhetim na tarde de quinta, quando foi tomar um banho de rio. A atriz Camila Pitanga, que estava com ele no momento, percebeu que ele não voltou à superfície e avisou a produção.



As buscas pelo ator foram intensificadas, e, no início da noite, seu corpo foi encontrado preso a pedras no fundo do rio. Ele havia sido levado pela correnteza, ele estava a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem. A confirmação da morte de Domingos veio pro volta das 20h30.