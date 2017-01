Coroação prepara os fieis para os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

Home

Coroação festiva, que terá sua primeira edição hoje, será repetida a cada dia 12, até o mês de setembro

Bruna Soares

Taubaté

Como parte das comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional realiza nesta quinta-feira a primeira edição da coroação festiva. Na ocasião, a coroa jubilar receberá um fragmento de terra de três capitais do país: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

A celebração será repetida a cada dia 12, até o mês de setembro. A cada mês, em cada coroação, serão homenageadas três capitais. As unidades federativas serão representadas por meio de suas bandeiras e da porção de terra enviada pelas dioceses e arquidioceses locais.

O ponto alto de cada ritual será o momento da coroação, repetindo o ato nas comunidades espalhadas por todo país. A celebração terá cerca de 30 minutos e será transmitida pela Rede Aparecida de Comunicação.

Nesta novena de coroação as porções de terra dos estados brasileiros, que foram recolhidas durante as visitas jubilares, serão depositadas na coroa que será colocada na imagem de Aparecida no dia 11 de outubro, dia em que a imagem completará 300 anos.

Despedida. A solenidade de despedida do cardeal Dom Raymundo Damasceno da arquidiocese de Aparecida será nesta sexta-feira, no Altar Central do Santuário Nacional de Aparecida. Os fieis e arquidiocesanos serão esperados para a missa, que acontecerá às 20h.

No dia 16 de novembro o Papa Francisco aceitou a renúncia do Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, e nomeou como novo arcebispo Dom Orlando Brandes, transferindo-o da Arquidiocese de Londrina, no Paraná. A celebração de posse do novo arcebispo, que tem 70 anos, está marcada para o próximo dia 21, a partir das 9h, no Altar Central da Basílica de Aparecida.