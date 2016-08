Home

Apático e sem nenhuma força ofensiva, o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e corre o risco de fechar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro fora do G4.

A equipe comandada pelo técnico Cristóvão Borges pode ser ultrapassada por Flamengo, Santos e Grêmio, que jogam neste domingo - nesse momento, é o terceiro colocado, com 37 pontos. Já a Ponte chegou aos 34 e sustentou a sétima posição.