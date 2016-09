Corinthians pega Sport e tenta se manter na briga

Home

O Corinthians faz na noite desta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), um jogo que deve definir os rumos da equipe na luta pelo sétimo título do Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, no estádio de Itaquera, o Alvinegro tenta se manter próximo ao grupo dos líderes, assegurando sua permanência no G4 da competição, e dando uma resposta à torcida após a fraca atuação contra a Ponte Preta, na rodada passada.



Desde que encarou a Macaca, por sinal, o Alvinegro, dono de 37 pontos e da quarta posição na tabela, só teve o compromisso contra o Fluminense, na última quarta-feira do mês de agosto, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na avaliação da comissão técnica, o fato de ter conquistado um empate fora de casa contra os cariocas e de ter descansado do torneio de pontos corridos por mais de dez dias deve ajudar na recuperação do emocional dos atletas.



-Acredito que o nosso time fez uma boa partida contra o Fluminense, retomou parte do seu padrão que está acostumado. O jogo contra a Ponte Preta, como eu mesmo disse, foi o pior sob o meu comando, não pode ser parâmetro-, avaliou o técnico Cristóvão Borges, que vai relacionar pela primeira vez os recém-chegados Jean e Gustavo, últimas duas contratações do clube para o restante da temporada.



Apesar do bom desempenho nos treinos, o centroavante Gustavo deve ficar apenas no banco de reservas, dando lugar a Lucca como referência. O jogador foi bem no segundo tempo do 1 a 1 contra o Flu e receberá outra oportunidade de fazer a função de "falso 9", até então a cargo de Guilherme, agora machucado. O volante Jean, por sua vez, torna-se a primeira opção para a proteção da zaga, logo atrás de Cristian, titular da posição.



O maior desfalque para Cristóvão será o lateral direito Fagner, com uma infecção gastrointestinal. O jogador nem sequer foi relacionado para a vitória do Brasil sobre a Colômbia, na última terça, e se apresentou com o quadro de doença na quarta, no CT Joaquim Grava. A ideia é preservá-lo do embate contra os pernambucanos para assegurar sua presença no clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.



No seu lugar, Léo Príncipe será o agraciado com a titularidade. Aos 20 anos, o atleta, que já foi bastante elogiado pela performance na Copa do Brasil, fará sua terceira partida pelo profissional, a segunda em Itaquera. "Respeito o Fagner e sei que ele é o titular da posição, mas tenho condição de representar bem o Corinthians", avaliou o defensor, campeão da Copa São Paulo de 2015 pelo clube.



Do outro lado, o Sport conta com a experiência do meia Diego Souza no comando do meio-campo, encarregado de municiar o atacante colombiano Ruiz. Na zaga, o experiente Durval terá a companhia de Matheus Ferraz, ambos protegendo o gol de Magrão. "Sabemos da capacidade da equipe do Corinthians, mas é um jogo no qual buscamos encarar de igual para igual o adversário", avaliou o técnico Oswaldo de Oliveira.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SPORT



Local: Estádio de Itaquera, São Paulo (SP)

Data: 8 de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Assistentes: Michael Correia e João Luiz Coelho de Albuquerque (ambos do RJ)



CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Yago, Vilson e Uendel; Cristian, Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Lucca

Técnico: Cristóvão Borges



SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Gabriel Xavier e Everton Felipe; Ruiz

Técnico: Oswaldo de Oliveira