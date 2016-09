Contratos da Embraer na Índia e na Arábia estão sob suspeita

Home

- 23:43

Redação

São José dos Campos

As investigações do governo dos Estados Unidos para apurar se a Embraer pagou propina para obter contratos no exterior incluíram negócios da companhia fechados na Arábia Saudita e na Índia.

A empresa, que colabora com as entidades americanas, é investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA desde 2010, em razão de um contrato com a República Dominicana. A partir daí, a investigação incluiu negócios em mais oito países.

Negócios da Embraer na Índia e na Arábia entraram nas investigações após informações dadas por um funcionário da empresa, que assinou acordo de delação e tem colaborado com investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal no Brasil, que também investiga a fabricante.

A Embraer anunciou em julho que espera fechar em breve um acordo com as autoridades dos EUA. Para tanto, a empresa prevê gastar US$ 200 milhões (R$ 642 milhões).

Em nota, a companhia informou que investe na melhoria de seus processos e que também investiga a conduta internamente. “Desde 2011, a Embraer tem informado publicamente que vem conduzindo uma ampla investigação interna e cooperando com as autoridades competentes”. Sobre o processo que corre no Brasil, disse não ser parte dele e, por isso, não ter acesso.