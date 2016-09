Contrato do zagueiro Vitor Hugo é prorrogado

Home

Assediado por times europeus durante a última janela de transferências, o zagueiro Vitor Hugo firmou um novo contrato com o Palmeiras. O vínculo do defensor, antes válido até 2020, acabou ampliado para 2021. A informação foi publicada pelo site Uol.

Dono de uma posição na equipe titular de Cuca, Vitor Hugo atraiu o interesse de times europeus e chegou a receber uma proposta da Fiorentina, recusada pelo Palmeiras. Além de ampliar a duração do contrato até julho de 2021, o clube brasileiro aumentou o salário do zagueiro.

Vitor Hugo foi contratado por empréstimo na temporada de 2015 após passar pelo América-MG e rapidamente conquistou uma posição da equipe titular. Em setembro do ano passado, o Palmeiras comprou metade dos direitos econômicos do jogador.

Com boa impulsão, Vitor Hugo marcou 13 gols desde que chegou ao Palmeiras e está a caminho de integrar o top 10 da lista histórica de zagueiros artilheiros do clube. Aos 25 anos de idade, ele contabiliza 104 partidas com a camisa do clube, 46 na temporada de 2016.

Com Vitor Hugo como titular, o Palmeiras enfrenta o Flamengo às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do torneio nacional, o time alviverde tem 47 pontos, apenas um a mais que o rival rubro-negro.