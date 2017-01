Contrato de terceirizada vai custar R$ 1,7 milhão a mais em Taubaté

Home

- 07:38

Redação

Taubaté

Assinado em fevereiro de 2016, o contrato da Prefeitura de Taubaté com a empresa Essencial Medicina Integrada, que é a responsável pelos serviços médicos nas unidades de urgência e emergência da rede municipal, sofreu aditamento de 15,9% no último dia 13 de dezembro.

Com isso, o contrato que custaria R$ 34,492 milhões à prefeitura em 15 meses, teve acréscimo de R$ 1,792 milhão, e com isso o gasto total será de R$ 36,284 milhões.

Segundo a prefeitura, esse aditamento foi resultado do início do funcionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Helena, no dia 15 de dezembro, o que levou a empresa a ampliar o número de médicos. Antes, a Essencial prestava o serviço em quatro unidades: PSM (Pronto Socorro Municipal), PSI (Pronto Socorro Infantil), PA (Pronto Atendimento do Cecap) e na UPA San Marino.

Terceirizações. Além desse serviço prestado pela Essencial, outra terceirização foi feita pelo governo Ortiz Junior (PSDB) nessas unidades. Desde dezembro, a Ergoquali é responsável pelos serviços de enfermagem. O contrato com a Ergoquali custará R$ 25 milhões à prefeitura em 15 meses.

As duas empresas são citadas em casos de fraude de contratos públicos em municípios do interior de São Paulo, mas a prefeitura diz que elas preenchiam os requisitos necessários para participar das licitações. Nos dois casos, a terceiri-zação gerou protestos de servidores, principalmente devido à redução nos salários que eram pagos.