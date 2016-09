Contrato da Via Oeste é aditado por mais seis meses

Home

Redação

São José dos Campos

O contrato entre prefeitura e Urbam (Urbanizadora Municipal) para fazer o prolongamento da Via Oeste foi aditado em seis meses. Com a prorrogação, a obra terá prazo de 18 meses para conclusão.

Os trabalhos no local começaram em outubro do ano passado. O projeto prevê a extensão da via do Jardim das Indústrias até o Limoeiro. O prolongamento custará R$ 14 milhões aos cofres públicos. Não houve alteração no valor com o aditamento. “No governo do PSDB, os petistas tentaram parar a obra da Via Oeste. Nosso projeto seria custeado por empreendedor. Agora, estão gastando com dinheiro próprio”, disse Anderson Farias.

Pedido. O governo informou que o contrato “teve aditamento de prazo, sem alteração de valor, em mais seis meses, totalizando 18 meses. O procedimento foi necessário para atender a reprogramação dos trabalhos devido aos dias de chuva. Foram registrados 120 dias no período das obras”, afirmou.