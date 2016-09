Consumo de drogas ameaça segurança em decks no Banhado

Home

20:38

O VALE flagrou cápsulas de cocaína em estrutura na avenida Anchieta, em área marcada por fluxos do funk; antes, flagra foi feito na orla do Banhado



Danilo Alvim

São José dos Campos

O consumo de drogas e os fluxos do funk ameaçam a segurança na área dos decks voltados ao Banhado, cartão postal de São José. O último episódio foi registrado no deck da avenida Anchieta.

Na última quinta-feira, O VALE flagrou cápsulas de cocaína -- já vazias -- na parte inferior do deck, localizado na região central. A área costuma receber os fluxos do funk, que chegam a atrair 1.000 pessoas. Eles ocorrem próximo ao deck da avenida Anchieta e tiram o sono dos moradores daquela região. De acordo com o relato de moradores, após as festas são achados pinos de cocaína e garrafas de bebida alcoólica.

Novo Centro. Além das estruturas na Anchieta, os decks do Novo Centro também atraíram usuários de droga. A situação foi flagrada duas vezes por OVALE entre o fim de junho e o começo de julho.

O uso de entorpecentes era feito em plena luz do dia.

Na época a prefeitura prometeu reforçar a segurança e até instalou grades nos decks para evitar a entrada e permanência de pessoas embaixo dos espaços, que deveriam ser usados apenas como área de convivência e contemplação da orla do Banhado.

A proteção conta ainda com cerca vegetal.[TXT]

Os decks fazem parte do projeto Novo Centro, criado para revitalizar a região central da cidade.

Segurança. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que “tem intensificado o policiamento no centro no horário noturno para a prevenção de crimes, principalmente roubos e furtos”, e que “a região do centro novo também é abrangida pela operação”.

No comunicado, a PM cita que “a regularização da ocupação de áreas adjacentes, como a comunidade Nova Esperança (Banhado)” é necessária para evitar que o espaço seja utilizado para o consumo de entorpecentes. Em relação aos decks, a Polícia Militar alegou que, por se tratarem de instalações municipais, a proteção nesses locais é de responsabilidade da Guarda Municipal.

Prefeitura diz que faz ações integradas com a PM no local

Por meio de nota, a prefeitura afirmou que “a Anchieta tem recebido ações integradas da prefeitura, Polícia Militar e órgãos de segurança pública”, e que “a estratégia permite que os agentes de trânsito, fiscais e guardas municipais tenham maior segurança nas abordagens. Esse formato de operação terá continuidade. Neste ano já foram realizadas mais de 40 ações relacionadas ao fluxo do funk, perturbação de sossego e fiscalização em toda cidade”, diz o comunicado.

A nota cita ainda que “após reforço na segurança, não foram registradas ocorrências nos decks da Avenida São José. Os casos citados pelo O VALE foram no fim de junho, 80 dias atrás. O local conta com presença da base móvel da GCM e policiamento preventivo com segways. A área recebeu iluminação com LED e foram instaladas grades abaixo dos decks. O espaço também vem sendo ocupado com shows no deck e atividades no Cine Teatro Benedito Alves, aumentando a circulação do público no local”.