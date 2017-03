Consumo de bens industriais cresce 2,6% em janeiro, informa Ipea

Home

- 19:32

Agência Brasil

Brasília



O consumo de bens industriais cresceu 2,6% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2016, divulgou hoje (15) o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea). De acordo com o órgão, esse é o segundo resultado mensal positivo seguido, depois de um longo período de quedas na comparação interanual (mês contra o mesmo mês do ano anterior).



Em relação a dezembro, o indicador caiu 0,9%. Os números levam em conta os dados livres de efeitos sazonais, em que se desconsideram as oscilações típicas de determinadas épocas do ano.



O Ipea define o consumo aparente de bens industriais como a produção industrial doméstica, acrescidas as importações e abatidas as exportações. Com o desempenho de janeiro, a queda do indicador acumulada em 12 meses desacelerou de 8,5% para 7%. No mesmo período, a produção industrial doméstica acumula recuo de 5,4%. Nos 12 meses terminados em janeiro, as importações de bens industriais acumulam queda de 8,7%. As exportações registram alta de 5,4% no mesmo período.



Setores



O setor da indústria de transformação registrou avanço de 2,9% e o da extrativa mineral recuou expressivos 8,1% entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano. Entre as atividades, 13 de um total de 22 registraram crescimento. A maior expansão foi registrada na fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (+9,8%) na comparação interanual.