Confrontos deixam 131 suspeitos e 7 policiais mortos na região

16:01

No total, 131 suspeitos morreram em confronto com as forças de segurança no Vale do Paraíba nos últimos 10 anos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública; foram sete policiais em sete anos



Caíque Toledo

São José dos Campos

Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que 131 suspeitos morreram em confrontos com a polícia na RMVale nos últimos 10 anos. Sete policiais mortos em confrontos nos últimos sete anos -- os dados anteriores estavam indisponíveis.

Somente em 2016, a região teve o segundo maior número de suspeitos mortos nos últimos anos: 18, mesmo dado registrado em 2014, e atrás apenas dos 20 mortos em 2015. Os três últimos anos mostram os índices mais altos desde 2006, ano em que a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) declarou guerra contra as forças de segurança do Estado.

Ouvidoria. De acordo com a Ouvidoria da Polícia, a maioria dos casos é arquivada.

“São raros os casos que venham a ser julgados como homicídio doloso. Todo caso que chega para nós é levado para a Corregedoria e para o Ministério Público, e quase não há penalização”, disse o ouvidor do Estado, Julio Cesar Fernandes Neves, em entrevista.

Para o ouvidor, um dos motivos para o número pode ser a falta do chamado 'Método Giraldi' pelos policiais: somente atirar em último caso. “A gente têm recebido muita reclamação que o Método, na prática, não vem sendo usado pelos policiais”, disse.

“Se sempre fosse aplicado como é colocado para eles na formação, a verbalização, só atirar em último caso, talvez os números fossem melhores, inclusive de mortes de policiais”, completou.

Em 2016, a Ouvidoria recebeu 15 denúncia de envolvimento de policiais em homicídios na região. No ano anterior, foram 16 denúncias.